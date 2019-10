Barcelona-Show trotz Doppel-Rot: Katalanen schießen FC Sevilla zu neunt mit 4:0 ab

Der FC Barcelona hat das Topspiel des achten Spieltags in der spanischen Liga gewonnen. Die Katalanen setzten sich am Sonntagabend vor 81.331 Zuschauern im Camp Nou gegen den FC Sevilla klar mit 4:0 (3:0) durch. Luis Suárez brachte die Mannschaft von Trainer Ernesto Valverde mit einem sehenswerten Fallrückzieher in Führung (27. Minute).