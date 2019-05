Neue Titel-Chance für zwei Enttäuschte. Beim FC Barcelona überwiegt der Frust über das verpasste Champions-League-Finale ebenso wie bei Valencia, das das Europa-League-Finale ebenfalls nicht erreichen konnte. In der Partie FC Barcelona gegen FC Valencia am Samstag (21 Uhr) im spanischen Pokalfinale hält sich die Vorfreude vor allem auf Barca-Seite in Grenzen.