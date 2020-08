FC Barcelona gegen FC Bayern: So liefen die bisherigen Duelle der beiden Top-Klubs 

Am Freitag ist es soweit: Der FC Barcelona und der FC Bayern treffen in der Champions League aufeinander - ein echtes Giganten-Duell. Das Spiel wird im Estadio da Luz, dem Stadion des portugiesischen Topklubs Benfica Lissabon, stattfinden (Anpfiff: 21 Uhr). Es ist bereits das elfte Europacup-Duell der beiden europäischen Schwergewichte. Stets waren die Spiele geprägt von hochklassigem Fußball und jeder Menge Emotionen.

In den letzten Duellen konnte sich vor allem Lionel Messi immer wieder in den Vordergrund spielen. Unvergessen bleibt vielen Fans wohl eine Szene aus dem Jahr 2015. Beim 3:0-Sieg im Halbfinal-Hinspiel der Champions League erzielte der flinke Argentinier einen Doppelpack. Bei seinem zweiten Treffer setzte er dabei unwiderstehlich zum Dribbling an - und Bayern-Verteidiger Jerome Boateng stellte sich ihm in den Weg. Doch durch die Körpertäuschung des Barca-Stars kam der großgewachsene Abwehrmann ins Wanken und stürzte zu Boden. Messi nutzte dies und erzielte mit einem Heber über Keeper Manuel Neuer hinweg seinen zweiten Treffer. Am Freitag treffen Messi und Boateng nach fünf Jahren wieder aufeinander - dann hat der ehemalige deutsche Nationalspieler die Chance, es besser zu machen.