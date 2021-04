Barcelona-Gerüchte um BVB-Star Erling Haaland: So reagiert Sportdirektor Michael Zorc

Manager Michael Zorc von Borussia Dortmund hat gelassen auf Medienberichte über einen Spanien-Aufenthalt des Beraters und des Vaters von Torjäger Erling Haaland reagiert. "Es spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, wenn die beiden Herren ein bisschen Sonne am Mittelmeer tanken wollen", sagte Zorc am Donnerstag zu Sport1: "Wir haben uns gestern ausgetauscht. Unser Standpunkt ist sehr klar. Ich bin in dieser Angelegenheit sehr, sehr entspannt, weil ich weiß, was wir wollen." Die Funke Mediengruppe berichtet zudem, dass der BVB Haaland für diesen Sommer ein Wechselverbot erteilt habe. Raiola habe dies akzeptiert, heißt es. Anzeige

Haaland vermeidet Kommentar zu seiner Zukunft Haaland war im Januar 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB gewechselt und sorgte dort seither mit 49 Treffern in 49 Spielen für Furore. Folglich aufgekommene Spekulationen um seine Zukunft wollte er auch während der Länderspielreise mit seinen Norwegern zuletzt nicht kommentieren. Aufgrund seiner starken Leistungen war der Marktwert des 20-Jährigen im zurückliegenden Jahr in die Höhe geschossen, laut_transfermarkt.de_ ist er inzwischen 110 Millionen Euro wert - eine Ablösesumme in dieser Größenordnung gilt als realistisch. Sein Kontrakt bei der Borussia läuft noch bis 2024.