Wilde Barcelona-Gerüchte um BVB-Star Erling Haaland: Berater Mino Raiola spricht von "Fake News"

Steht der Abgang von Erling Haaland von Borussia Dortmund bereits fest? Am Mittwoch sorgten Aussagen von Josep Maria Minguella, der Teil einer der Bewerbungen für das Präsidentenamt des FC Barcelona ist, in der spanischen Zeitung Diario AS für Verwirrung. Demzufolge kenne man "alle Bedingungen", zu denen der norwegische BVB-Stürmer zu haben sei. "Und wenn wir gewinnen, werden wir am nächsten Tag Mino Raiola anrufen und die Bedingungen akzeptieren." Dies habe man dem Berater von Haaland bereits gesagt. Minguella ist ein enger Vertrauter von Emil Rousaud, der am 24. Januar zum neuen Boss der Katalanen gewählt werden will. Minguella ist dann als Sportdirektor vorgesehen.

