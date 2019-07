Transfer-Wende: Antoine Griezmann zahlt Ablöse an Atlético Madrid offenbar selbst

Damit würde sich auch die Frage klären, ob der 28-Jährige am Sonntagabend zum Training der Rojiblancos erscheinen muss, denn der Vertrag zwischen dem Stürmer und seinem Klub wäre aufgelöst und Griezmann offiziell vereinslos. Zuletzt forderte der Verein den wechselwilligen Griezmann auf, am Sonntag am Trainingsauftakt in Madri teilzunehmen . Das teilte Atlético am Freitagabend in einer Erklärung mit. Laut einem Bericht der spanischen Zeitung Marca wollte der 28 Jahre alte Weltmeister aus Frankreich ohnehin nicht teilnehmen und die Einheit verweigern .

Atlético übt scharfe Kritik an Griezmann und Barcelona

Die Madrilenen übten zuletzt scharfe Kritik am FC Barcelona und Griezmann. "Atletico Madrid will seine tiefste Empörung über das Verhalten der beiden Parteien ausdrücken, insbesondere über das von Barcelona", hieß es in der Mitteilung. Aus diesem Grund will Atlético einer verspäteten Zahlung der Ausstiegsklausel für Griezmann nicht zustimmen. Das hatten die Barca-Bosse beim Treffen erreichen wollen. Dass Griezmann durch Barca dazu veranlasst worden sei, sein Vertragsverhältnis mit Atlético zu so einem Zeitpunkt zu kündigen, verstoße gegen die gültige Verhandlungszeiträume, ändere die Regeln der Integrität in allen Sportwettbewerben und verursache einen enormen Schaden für den Verein, hieß es in der Atlético-Mitteilung.