Nach siebtem Real-Sieg in Folge: FC Barcelona schlägt Villareal - auch dank Griezmann-Lupfertor

Der FC Barcelona hat dem Druck standgehalten und bleibt in der spanischen La Liga mit 73 Punkten weiter auf Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Die Katalanen gewannen am späten Sonntagabend mit 4:1 (3:1) beim FC Villareal und bleiben somit vier Punkte hinter Real Madrid auf Platz zwei. Die Tore für Barca erzielten Pau Francisco Torres per Eigentor (3. Minute), Luis Suarez (20.), Antoine Griezmann (45.) und Ansu Fati (86.). Den Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich der Gastgeber besorgte Gerard Moreno (14.). Bitter lief die Partie für Ex-BVB-Profi Paco Alcacer, der bei Villareal noch vor der Halbzeit verletzt vom Platz musste.

Besonders sehenswert war der Treffer des französischen Weltmeisters Griezmann, der den Ball auf Vorlage von Superstar Lionel Messi - der schon das 2:0 vorbereitet hatte - per Lupfer über die Linie brachte. Ausgerechnet dieses Duo war erfolgreich. Jüngst hatte Frankreich-Legende Christophe Dugarry mit zweifelhaften Aussagen über Messi noch für Schlagzeilen gesorgt. Diesen hatte Dugarry als "halb-autistisch" bezeichnet und Landsmann Griezmann geraten, dem Argentinier "eine auf die Fresse" zu hauen.

Kroos bei Real Madrid eingewechselt Real Madrid hatte zuvor am Nachmittag seinen siebten Sieg in Serie gefeiert und damit die Tabellenführung vor dem Erzrivalen aus Barcelona gefestigt. Ohne DFB-Nationalspieler Toni Kroos in der Startelf gewann Spaniens Rekordmeister bei Athletic Bilbao mit 1:0 (0:0) und hat nach dem 34. Spieltag nun 77 Punkte auf dem Konto.

