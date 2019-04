FC Barcelona mit B-Elf nur 0:0 gegen den Tabellenletzten Huesca

Champions-League-Viertelfinalist FC Barcelona hat im Titelkampf in der spanischen Liga gegen den Tabellenletzten SD Huesca zwei Punkte liegengelassen. Die Katalanen kamen beim Auswärtsspiel am Samstag nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.

Barcelona hat beste Chancen auf den Halbfinal-Einzug

Barça hat nach dem 1:0 (0:0) in Manchester am vergangen Mittwoch gute Chancen, am Dienstag (21.00 Uhr) zum ersten Mal seit 2015 den Einzug ins Champions-League-Halbfinale zu schaffen. In der spanischen Liga sind die Katalanen auf Meisterschaftskurs.