Rückkehr nach Barcelona: Juan Miranda verlässt Schalke vorzeitig

In Gelsenkirchen kam Miranda über die Rolle des Reservisten nicht hinaus. In der abgelaufenen Saison kam der Spanier zu elf Bundesligaeinsätzen für den FC Schalke 04, überwiegend in der Endphase der Saison. Zudem war der spanische U21-Nationalspieler einmal im DFB-Pokal am Ball. Im Frühjahr hatte er öffentlich seine Unzufriedenheit über die geringe Spielzeit geäußert, die ihm in den ersten Monaten auf Schalke gewährt wurde. Zuletzt sah es jedoch nach einem Verbleib aus.