Barca-Keeper ter Stegen über Duell mit Neuer: So sieht er seine Chancen beim DFB-Team

"Die Leute wissen, dass ich immer da sein werde, wenn ich gebraucht werde. Auf diesen Moment werde ich vorbereitet sein", sagte ter Stegen. Für die EM-Endrunde mit drei DFB-Gruppenspielen in München kündigte er an: " Ich werde auf und neben dem Platz Verantwortung übernehmen. Manuel wünsche ich, dass er verletzungsfrei bleibt. "

Ter Stegen rechnet sich nach der EM "Chancen aus"

Der ehemalige Gladbacher ter Stegen muss auf die Zeit nach der EM und den Bundestrainer-Wechsel hoffen. Bayern-Schlussmann Neuer ist 35 Jahre alt. "Jetzt steht erstmal die EM an, aber natürlich denke ich schon darüber nach, was danach passiert. Jeder rechnet sich Chancen aus, dass die Karten neu gemischt werden", sagte ter Stegen: "Dann liegt es an jedem Einzelnen, ob er sich ins Team spielt oder nicht. In meinem Fall ist es das Gleiche. Ich will mich über den Verein für die Nationalmannschaft beweisen."