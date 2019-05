Misstöne beim FC Barcelona: Deshalb rüffelt Lionel Messi die eigenen Fans

Der FC Barcelona konnte sich am Mittwochabend im Halbfinale der Champions League mit 3:0 gegen den Vorjahresfinalisten FC Liverpool durchsetzen . Ein Ergebnis, mit dem alle Anhänger, die es mit Barça halten, zufrieden sein sollten. Aber anstatt sich für die Mannschaft und die einzelnen Spieler zu freuen, musste einer der Stars ein lautstarkes Pfeifkonzert über sich ergehen lassen. Bei seiner Auswechslung in der 60. Spielminute ging Philippe Coutinho unter den Pfiffen der Fans sichtlich geknickt vom Feld. Jetzt nimmt Superstar Lionel Messi die eigenen Fans in die Pflicht - und kritisiert das Verhalten scharf.

Nach dem Spiel stellte sich Messi, der dem FC Barcelona mit seinem Doppelpack eine komfortable Ausgangslage für das Rückspiel verschaffte, auf die Seite seines brasilianischen Teamkollegen. "In diesen Zeiten müssen wir mehr zusammenstehen denn je, sowohl als Fans als auch als Spieler", appellierte der Barça-Kapitän. "Es ist hässlich, dass sie einen Teamkollegen so auspfeifen. Wir gehören alle zusammen. Wir müssen jetzt alle bis zum Ende zusammenhalten, wir sind so nah am Ziel."