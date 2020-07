Barcelona-Star Lionel Messi poltert nach verpasstem Meistertitel: "Nicht hungrig genug" - Lob für Real Madrid

Für den FC Barcelona war der Titelkampf allein schon aufgrund des eigenen Unvermögens verloren. Am Donnerstagabend unterlag der spanische Meister von 2018 und 2019 mit 1:2 gegen Osasuna - damit war der dritte Titel in Folge passé. Überdies gewann Real Madrid parallel selbst mit 2:1 gegen Villareal. Nach der Pleite von Barca war Superstar Lionel Messi kaum mehr zu halten. Der Argentinier polterte mit deutlichen Worten los, kritisierte die gesamte Saison der Katalanen heftig. "Wir haben nicht erwartet, dass es so enden würde, aber es steht sinnbildlich für alles, was diese Saison passiert ist", sagte er bei Movistar+.