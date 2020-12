Barcelona-Star Lionel Messi nach "sehr schlechter" Zeit im Sommer: "Jetzt geht es mir wieder gut"

Ungeachtet der Krise des FC Barcelona blickt Superstar Lionel Messi positiv in die Zukunft. "Mir geht es gut. Ich habe Lust und bin hoffnungsvoll", sagte der 33 Jahre alte Argentinier in einem Interview des spanischen TV-Senders La Sexta, das erst am Sonntagabend ausgestrahlt wird. Einige Zitate gab Interviewer Jordi Évole bereits am Montagabend im katalanischen Radiosender RAC1 bekannt.

