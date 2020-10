Moukoko zum FC Barcelona? – Ex-Barca-Star Eto'o wünscht sich BVB-Juwel als Nachfolger für Messi

Dass die Katalanen in Ansu Fati ein erst 17-jähriges, schon stark aufspielendes Top-Talent in ihren Reihen haben, mit Trincao im Sommer einen weiteren hoch veranlagten U20-Spieler für die Offensive verpflichtet haben und auch der ohne Frage immer noch sehr talentierte Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé zum Kader Barcelonas gehört, berührt Eto'o in seinen Planungen nicht. "Mit Antoine [Griezmann] und Youssoufa an vorderster Front wäre das Team super aufgestellt", prophezeite der 39 Jahre alte ehemalige Nationalspieler Kameruns.