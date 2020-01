Bitter für FC Barcelona: Torjäger Luis Suarez muss sich Knie-OP unterziehen und fällt lange aus

Luis Suarez wird dem FC Barcelona wohl für rund sechs Wochen fehlen. Wie der spanische Top-Klub am Samstag mitteilte, muss der 32 Jahre alte Uruguayer am Sonntag am Knie operiert werden. Der Barca-Torjäger hat sich demnach eine Verletzung am äußeren Meniskus des rechten Knies zugezogen, die operativ behandelt werden muss. Schon länger klagt Suarez über Knie-Beschwerden, die Ursache ist bislang allerdings unklar. Im spanischen Supercup gegen Atlético Madrid (1:2) war der Stürmer der Katalanen noch 90 Minuten im Einsatz.

Suarez strebt laut der spanischen Zeitung AS eine Rückkehr zum Champions-League-Achtelfinale gegen den SSC Neapel am 25. Februar an. Fünf Tage steht dann das Prestige-Duell zwischen Barca und Real Madrid auf dem Programm. In diesen Spielen wird der Angreifer, der im Dezember zum La-Liga-Profi des Monats gewählt wurde, neben Lionel Messi wieder dringend gebraucht. Erst im Sommer war Suarez vom Top-Chirurgen Dr. Ramon Cugat am Knie operiert worden.