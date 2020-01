Verletzung schwerer als vermutet: Barcelona-Stürmer Luis Suarez droht Saison-Aus

Verletzungs-Schock für den FC Barcelona : Der amtierende Spanische Meister muss noch länger als befürchtet auf Stürmerstar Luis Suarez verzichten. Der Uruguayer falle "etwa vier Monate" aus, teilten die Katalanen am Sonntag nach der Knie-OP des 32-Jährigen mit. Dieser hatte sich Suarez wegen einer Verletzung am Außenmeniskus im rechten Knie unterziehen müssen. Spanische Medien waren zunächst von einer Zwangspause von vier bis sechs Wochen ausgegangen.

Da das letzte Liga-Spiel in Spanien bereits für den 24. Mai terminiert ist, droht Suarez nun sogar das komplette Saison-Aus. Der Mannschaftskollege von Weltfußballer Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen traf in dieser Saison in 23 Pflichtspielen bereits 14 Mal.