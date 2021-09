Perfekt: FC Barcelona holt früheren Gladbach-Flop Luuk de Jong als Griezmann-Ersatz

Kurz nach der Bekanntgabe des Abgangs von Antoine Griezmann zu Atlético Madrid hat der FC Barcelona für Ersatz gesorgt. Die Katalanen teilten in der Nacht zum Mittwoch die Verpflichtung von Stürmer Luuk de Jong vom FC Sevilla mit. Der 31-Jährige kommt für ein Jahr auf Leihbasis und kann per Kaufoption anschließend fest an Barca gebunden werden. Der Vertrag des Niederländers bei seinem Stammverein ist noch bis 2023 befristet. Sein Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei 10 Millionen Euro. Anzeige

De Jong ist auch in Deutschland kein Unbekannter. Im Sommer 2012 hatte Borussia Mönchengladbach den damals aufstrebenden Angreifer für zwölf Millionen Euro von Twente Enschede verpflichtet und große Hoffnungen in ihn gesetzt. Der niederländische Nationalspieler konnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen, wurde zwischenzeitlich an Newcastle United verliehen und verließ den Bundesliga-Klub im Juli 2014 endgültig, um sich der PSV Eindhoven anzuschließen.