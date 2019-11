Barcelona-Star Griezmann: Auf diesem Gebiet ist ter Stegen der beste Torhüter der Welt

Für Weltmeister Antoine Griezmann gehört Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen zur absoluten Weltspitze auf seiner Position. „Ich hatte bisher in meiner Karriere das Glück, mit den drei besten Torhütern der Welt zusammenzuspielen: Bisher waren dies Hugo Lloris in der Nationalelf, Jan Oblak bei Atlético und nun eben Marc“, sagte der Franzose, der seit Saisonbeginn mit ter Stegen beim FC Barcelona spielt, in einem am Montag veröffentlichten Interview des „Kicker“.

Dass der frühere Mönchengladbacher in der deutschen Auswahl nicht die Nummer eins ist, bezeichnete Griezmann als „Luxusproblem für den Nationaltrainer“. Besonders lobte der 28-jährige an ter Stegen: „Marc ist wie ein weiterer Mittelfeldspieler, sein Spiel mit dem Fuß ist das weltbeste aller Torhüter. Ihn auch im Training zu sehen, das ist schon toll, er ist einfach, sehr, sehr gut.“ Selbst als Stürmer könne man etwas von dem deutschen Keeper lernen, so der französische Offensivstar.

Auch Barca Teamkollege Suárez schwärmt von ter Stegen

Barcelona empfängt Borussia Dortmund am Mittwoch (21 Uhr, Sky) zum Rückspiel in der Champions League. Im Hinspiel hatte ter Stegen einen Elfmeter von Marco Reus parieren können. Auch Barça-Angreifer Luis Suárez schwärmte gegenüber dem „Kicker“ über den Nationalkeeper: „Marc spielt auf großartigem Niveau, er ist einer der besten Keeper der Welt, und wir sind die beste Mannschaft der Welt. Dennoch gibt er uns viel, wie im Hinspiel gesehen, nicht nur beim gehaltenen Elfmeter. All das ist eine Demonstration seiner Klasse.“