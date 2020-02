Mit Sondergenehmigung: FC Barcelona verpflichtet Martin Braithwaite aus Leganes – Transfer sorgt für Ärger

Der FC Barcelona hat dank einer Sondergenehmigung der spanischen Liga einen weiteren Spieler verpflichtet und eine gewaltige Kontroverse ausgelöst. Von Abstiegskandidat Leganés kommt der Däne Martin Braithwaite ins Camp Nou. Die Katalanen gaben bekannt, dass die Ausstiegsklausel in Höhe von 18 Millionen Euro gezogen wurde. Der 28-Jährige unterschreibt in Barcelona einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Der Wechsel, den Barcelona nach den schweren Verletzungen von Luis Suarez und Ousmane Dembélé tätigen durfte, ist in Spanien höchst umstritten. Zwar stärkt Braithwaite den Kader des FCB, Leganés allerdings darf wohl keinen Ersatz verpflichten und steht vor dem Saison-Endspurt der spanischen Liga plötzlich ohne seinen besten Torschützen da. Einen entsprechenden Eilantrag des Abstiegskandidaten hat die spanische Liga zunächst abgelehnt, offenbar sind aber weitere Gespräche geplant.

Man habe sich nicht auf Verhandlungen mit Barcelona eingelassen und bewusst gewartet, bis Barcelona die Ausstiegsklausel in Höhe von 18 Millionen Euro ziehe, betonte Leganés-Sportchef Martín Ortega. "Wir wollen unsere Stimmen erheben. Wir befinden uns in einer Situation enormen und schwerwiegenden Schadens", betonte er. "Wir können die derzeitige Regelung nicht verstehen, dass ein Verein mit einer Langzeitverletzung diese Operation einseitig durchführen und das Problem so einfach (auf einen anderen Klub, d. Red.) übertragen kann."