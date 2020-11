Ex-Barcelona-Trainer Setién verrät: "Messi ist schwer zu führen" - City-Coach Guardiola schließt Rückkehr aus

Der FC Barcelona kommt aktuell einfach nicht zur Ruhe. Neben den Berichten über einen drohenden Konkurs sorgen auch die sportlichen Leistungen der Katalanen aktuell für Negativschlagzeilen. Am Samstag war die Mannschaft des neuen Trainers Ronald Koeman bei Deportivo Alavés nicht über ein Unentschieden hinaus gekommen, trotz einer halben Stunde in numerischer Überzahl - der Rückstand auf Tabellenführer Real Madrid beträgt bereits acht Punkte. Und nun äußerte sich auch noch Ex-Coach Quique Setién zu einigen brisanten Themen.

Der im Sommer nach der 2:8-Blamage gegen den FC Bayern in der Champions League geschasste Coach räumte in der Zeitung El País ein, dass ihn die Niederlage gegen die Bayern "extrem getroffen“ habe. Er habe beim FC Barcelona "nie er selbst“ sein können. Und über Superstar Lionel Messi sagte er: "Leo ist schwer zu führen. Aber wer bin ich, ihn zu ändern. Sie haben ihn jahrelang so akzeptiert und auch nicht geändert“, betonte Setién. Messi sei „sehr reserviert, aber er gibt dir schon zu verstehen, was er will. Er spricht wenig“, aber seine Blicke würden viel sagen.