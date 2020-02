Bericht: FC Barcelona soll Negativ-Kommentare über eigene Spieler verbreitet haben - Klub dementiert

Der FC Barcelona soll laut einem Medienbericht eine Firma beauftragt haben, die in den sozialen Netzwerken negative Kommentare über eigene Spieler und Gegner verbreitet, um das Image der Klub-Oberen zu stärken. Die Katalanen bestritten die Anschuldigungen des Radiosenders Cadena Ser umgehend in einem Statement am Montag auf der Vereinswebseite.