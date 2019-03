Erwischt es nach PSG und Real Madrid den nächsten Favoriten? Das 0:0 aus dem Hinspiel in Frankreich ist vor der Partie FC Barcelona gegen Olympique Lyon am Mittwoch (21 Uhr; live im SPORT BUZZER-Ticker ) ähnlich trügerisch wie bei FC Bayern gegen Liverpool. OL würde jedes Unentschieden mit Toren zum Weiterkommen reichen, der Druck liegt eindeutig beim hoch favorisierten FC Barcelona.

Die Generalprobe für das Spiel gegen die Lyoneser hat Barça mit einem 3:1 gegen Rayo Vallecano souverän absolviert. „Wir haben alle drei Titel im Kopf, das Rückspiel gegen Lyon ist ein Finale“, gab denn auch Gerard Piqué die Losung für das Spiel in Camp Nou aus. Die Statistik spricht klar für Barcelona: OL wartet auch nach sieben Europacup-Spielen noch immer auf einen Sieg gegen die „Blaugrana“. 2008/2009 schaltete Barcelona den französischen Meister auf dem Weg zum Titel mit 6:3 in der Addition aus. Lionel Messis Torquote gegen Lyon: drei Treffer in fünf Spielen für den Argentinier, der auch am Wochenende gegen Vallecano traf.