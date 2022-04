FC Barcelona patzt erneut in der spanischen Liga: Heimpleite gegen Rayo Vallecano

Der FC Barcelona hat in der La Liga eine weitere empfindliche Heimniederlage hinnehmen müssen. Die Katalanen verloren am Sonntagabend gegen Aufsteiger Rayo Vallecano mit 0:1 (0:1). Alavro Garcia erzielte schon in der siebten Minute den entscheidenden Treffer. Es war die dritte Niederlage für Barca vor heimischem Publikum nacheinander.

Anzeige