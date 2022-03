Kader, Trainer und ein 17 Jahre alter Star: Super-Talent Pedri erklärt den neuen FC Barcelona

Finanzielle Probleme, sportliche Sorgen - dazu noch der Abgang von Vereinsikone Lionel Messi zu Paris St. Germain: Viele schlechter hätten Sommerpause und Saisonstart für den FC Barcelona kam laufen können. Der einst so stolze Klub schien im Mittelmaß zu versinken. Was einst als eine der ersten Adressen des Weltfußball galt, war zu einem Scherbenhaufen verkommen. Doch dann besann man sich bei Katalanen auf das zurück, was den Klub eigentlich ausmacht: Tradition, Loyalität und ein Auge für Talent. Im vergangenen November verpflichtete man Klub-Legende Xavi als neuen Trainer. Seitdem geht es wieder stetig bergauf. Anzeige

In der La Liga führte der Ex-Nationalspieler das Team vom neunten auf den dritten Rang. Von 15 Punktspielen unter Xavis Leitung ging nur eines verloren. Das Wichtigste: Die Mannschaft hat wieder eine Identität. Ein zentraler Baustein ist der erst 19 Jahre alte Mittelfeld-Organisator Pedri, der 2019 von UD Las Palmas kam und in Windeseile den Sprung in Sapniens Nationalmannschaft schaffte. Bei der EM im vergangenen Jahr wurde er als bestes Talent des Turniers ausgezeichnet. Nach einer hartnäckigen, inzwischen aber auskurierten, Oberschenkelverletzung prägt der Teenager nun auch mehr und mehr das Barca-Spiel.

Immer wieder ziehen Beobachter Vergleiche zwischen Pedri und seinem heutigen Trainer, der das Spiel der Katalanen in seiner aktiven Karriere über Jahre lenkte und von Titel zu Titel führte. "Es ist schon eine große Ehre, mit ihm verglichen zu werden, und man hört es sehr gerne", sagt der Mittelfeldspieler in einem Interview der Laureus-Stiftung, bei der er für den diesjährigen "Breakthrough of the Year Award" nominiert ist: "Aber ich denke, dass jeder Spieler seine eigene Karriere gestalten muss. Jeder muss seine eigenen Herausforderungen bewältigen und das sein, was gerade gebraucht wird. Ich muss hart arbeiten, um auf das Niveau zu kommen, das diese Jungs erreicht haben, wie zum Beispiel Xavi und Iniesta, die beide eine wirklich unglaubliche Karriere hatten. Natürlich würde ich gerne dieses Niveau erreichen, aber man sollte sich nicht mit anderen vergleichen."

Dennoch sieht sich Pedri von genug Qualität umgeben, um sich mit dem derzeitigen Kader ebenfalls zum Titelsammler zu entwickeln. Er lobt vor allem die Youngster Gavi (17), Nico (20), Ferran Torres (22), Eric Garcia (21), Ronald Araujo (23) und den derzeit verletzten Ansu Fati (19). "Inzwischen sind wir ein wirklich gutes junges Team und meiner Meinung nach sind alle unglaublich talentiert. Vor allem Ansu und Eric und natürlich Ferran. Ich glaube, sie sind supergut. Gavi und Nico zeigen ihre Qualität bei jedem Spiel. Also ja, ich genieße es wirklich, mit ihnen zu spielen, und ich denke, wir können mit Barça wieder Großes erreichen", meint Pedri, für den es mit Barca in dieser Saison aufgrund des Rückstandes auf Spitzenreiter Real Madrid nur noch um einen Titel geht.