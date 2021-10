Klub-Boss Joan Laporta nach Messi-Abschied vom FC Barcelona: Hätte mir gefallen, wenn er gratis spielt

Ein neuer Vertrag scheiterte nach Vereinsangaben an den Vorgaben des Financial Fair Play der spanischen Liga und der leeren Barça-Kasse. Generaldirektor Ferran Reverer hatte am Mittwoch bei der Vorlage des Geschäftsberichts für das Haushaltsjahr 2020/21 über die schlechten Zahlen geklagt. Demnach machte der Klub, der den Mitgliedern gehört, einen Verlust von 481 Millionen Euro, weil die Einnahmen eingebrochen seien, während es nicht gelungen sei, die Ausgaben zu deckeln. Es werde fünf Jahre dauern, den Klub finanziell zu sanieren, sagte Reverer. Laporta hatte schon im August mitgeteilt, dass der FC Barcelona Schulden in Höhe von 1,35 Milliarden Euro angehäuft habe und dabei auch mögliche rechtliche Schritte gegen die frühere Vereinsführung angedeutet.