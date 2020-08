Spanische Medien: Barcelona-Coach Quique Setién kurz vor Entlassung – Gerüchte um Pochettino

Karl-Heinz Rummenigge verrät: So ging es in der Bayern-Kabine nach der Gala zu – Davies "unverzichtbar"

Barca-Präsident kündigt Konsequenzen an

Beim 2:8 gegen die Münchner kassierten die Katalanen erstmals seit 1946 acht Tore in einem Spiel. Klub-Präsident Josep Maria Bartomeu entschuldigte sich bei den Fans des Teams um den enttäuschenden Superstar Lionel Messi und kündigte Konsequenzen an. "Es gibt einige Entscheidungen, die wir bereits getroffen haben, und andere, die wir die nächsten Tage treffen werden. Es wird in der kommenden Woche Mitteilungen geben, wir müssen Entscheidungen treffen, nachdem sich die Dinge beruhigt haben", sagte Bartomeu.