Neuer Barcelona-Coach Setién spricht über seine Ziele und den Umgang mit Messi und Co.

Quique Setién hat bei seiner Vorstellung als neuer Chefcoach des FC Barcelona große Ziele formuliert. "Mein Ziel ist es, alles zu gewinnen, was man gewinnen kann", sagte der 61-Jährige am Dienstag im Vereinsstadion Camp Nou. Kurz zuvor hatte er einen Vertrag bis 30. Juni 2022 unterzeichnet. "Gestern ging ich noch an Kühen vorbei in meinem Dorf spazieren, und heute bin ich hier, bei den besten Spielern der Welt - das ist einfach das Größte. Das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können", sagte Setién über seinen neuen Job. Der Nachfolger von Ernesto Valverde trainierte zuletzt Betis Sevilla und war seither eigentlich im Ruhestand.