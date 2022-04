Reaktion auf 30.000 Eintracht-Fans im Camp Nou: FC Barcelona will Ticketverkauf umstellen

Angesichts des Riesenärgers in Spanien über Zehntausende Frankfurt-Fans im Camp Nou beim 2:3 des FC Barcelona will der Klub bei internationalen Spielen nur noch personalisierte Tickets verkaufen. Das kündigte Vereinspräsident Joan Laporta am Freitag im katalanischen Fernsehsender TV3 an.

