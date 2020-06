Kroos und ter Stegen spielen um den Titel: Die wichtigsten Fakten vor dem Neustart der Primera Division

Zum Neustart gibt es direkt ein Derby: Die spanische La Liga startet an diesem Donnerstag (22 Uhr, DAZN) mit dem Stadtduell des Tabellendritten FC Sevilla gegen den Tabellenzwölften Real Betis. Die Spanier haben nach der dreimonatigen coronabedingten Pause vor allem einen Vorteil gegenüber der deutschen Bundesliga: Alle 20 Mannschaften in der iberischen Eliteliga haben bisher 27 Spiele absolviert, Nachholspiele mussten in den Notspielplan zur Beendigung der Saison nicht integriert werden. Der 28. Spieltag zieht sich von Donnerstagabend bis Sonntag, wenn zum Abschluss um 22 Uhr Real Sociedad San Sebastian und CA Osasuna aufeinandertreffen. Abgeschlossen werden soll die Saison dann mit Spieltag 38 am 19. Juli. Heißt: elf Spiele in gut fünf Wochen – ein strapaziöses Programm. Und: Zuschauer sind auch in Spanien nicht zugelassen, zudem gilt ein ähnliches Hygienekonzept wie in der Bundesliga. Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona findet die Aussicht auf Partien in leeren Stadien zunächst mal „merkwürdig“. Immerhin hat er „richtig Lust, wieder Fußball zu spielen“. Wenigstens die TV-Zuschauer sollen so etwas wie Stadionatmosphäre präsentiert bekommen. Virtuelle Fans werden in die Tribünen eingefügt, dazu werden Zuschauergeräusche eingespielt. Wie ist der Stand in der spanischen Liga vor dem Neustart? Der Überblick: Wer hat noch Chancen auf die Meisterschaft? An der Tabellenspitze steht Titelverteidiger FC Barcelona mit 58 Punkten. Messis Katalanen haben damit zwei Zähler mehr auf dem Konto als der vom früheren französischen Weltklassespieler Zinédine Zidane trainierte Rekordmeister Real Madrid. Dahinter folgt mit gehörigem Abstand der FC Sevilla (47 Punkte). Bedeutet: Die beiden Topklubs werden wie so oft die Meisterschaft wohl unter sich ausmachen. Im neuen Jahrtausend schafften es nur Deportivo La Coruna (2000), der FC Valencia (2002, 2004) und Atlético Madrid (2014) die Dominanz von Real und Barça zu unterbrechen. Im traditionellen spanischen Zweikampf hatte zuletzt Messis Barcelona meist die Nase vorn. Vier der letzten fünf Meisterschaften gewannen die seit Anfang des Jahres vom 61-jährigen Quique Setién trainierten Katalanen.

Der FC Barcelona startet die Restsaison am Samstag (22 Uhr, DAZN) beim abstiegsgefährdeten RCD Mallorca, die Madrilenen legen am Sonntag (19.30 Uhr, DAZN) beim ebenfalls tief im Keller platzierten SD Eibar los. Erste echte Prüfungen erwarten Real, das seine Heimspiele wegen Bauarbeiten im Bernabeu-Stadion im vereinseigenen Trainingsstadion Estadio Alfredo di Stéfano austragen muss, am 18. Juni (29. Spieltag) gegen den FC Valencia (Platz sieben) und Barça am 30. Spieltag (21. Juni) beim aktuellen Tabellenvierten Real Sociedad San Sebastian. Barcelona muss sich zudem noch dem Stadtduell gegen Espanyol stellen (8. Juli; 35. Spieltag). Einen Clásico, also das direkte Duell der beiden Topteams, steht in dieser Saison nicht mehr an. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison endete 0:0, kurz vor dem Corona-Lockdown gewann dann Real den vorerst letzten Clásico mit 2:0 nach Toren von Vinicius Junior und Mariano Diaz. Sollte bis dahin keine Entscheidung im Meisterrennen gefallen sein, kommt es zum Fernduell am 38. Spieltag. Der FC Barcelona muss dann zu Deportivo Alaves reisen, Real Madrid zu CD Leganes.

