FC Barcelona bleibt Real Madrid im Titelkampf auf den Fersen - Vidal sorgt für Sieg bei Valladolid

Robin Gosens bietet sich bei Schalke 04 an: "Wäre grandios, bei so einem Verein spielen zu dürfen"

Am Freitagabend hatten die Königlichen Deportivo Alaves mit 2:0 bezwungen. Dabei sorgte einmal mehr Gareth Bale für einen Eklat. Beim Sieg des Tabellenführers der spanischen Primera División zog sich der Waliser auf der Auswechselbank des Estadio Alfredo Di Stéfano in Madrid die obligatorische Schutzmaske über die Augen, legte die Beine hoch, den Kopf etwas in den Nacken und tat für einige Sekunden so, als lege er ein gemütliches Nickerchen ein. Danach lachte er mit einigen Kameraden über seinen eigenen Scherz. Anschließend wurde der 30 Jahre alte Profi aus Cardiff von Fans in den sozialen Medien heftig kritisiert.