Nach Europa-League-Aus und Liga-Heimpleite: FC Barcelona meldet sich bei Real Sociedad zurück

Der FC Barcelona hat den Negativtrend vorerst gestoppt. Vier Tage nach der 0:1-Heimniederlage gegen den FC Cádiz in La Liga und eine Woche nach dem denkwürdigen Aus im Europa-League-Viertelfinale gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt (1:1/2:3) gewannen die Katalanen das Liga-Auswärtsspiel bei Real Sociedad San Sebastián am Donnerstag mit 1:0 (1:0). Den Treffer des Abends erzielte der frühere Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang in der elften Minute.

