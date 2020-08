FC Barcelona holt "Retter" und "Aufräumer": Diese Herausforderungen warten jetzt auf Ronald Koeman

Ronald Koeman wollte diesen Job unbedingt haben - so sehr, dass er sich eigens eine Barca-Klausel in seinen Vertrag mit dem holländischen Fußball-Verband schreiben ließ. Diese erlaubte ihm, nach Abschluss der EM 2020 gegen eine Entschädigung zum FC Barcelona zu gehen. Nun wurde sein sehnlichster Wunsch erfüllt: nach 20 Jahren ist der Holländer zurück an seiner alten Wirkungsstätte - noch vor der EM, die wegen der Coronavirus-Pandemie um ein Jahr verschoben wurde. Am Mittwoch wurde er offiziell Nachfolger des geschassten Quique Setién. Auf den Ex-Profi warten zahlreiche Herausforderungen.

Bei der offiziellen Präsentation im Camp Nou nahm der neue Coach am Abend auch kein Blatt vor den Mund: „Es muss Änderungen geben. Das Bild, das vor einigen Tagen abgegeben wurde, wollen wir nicht. Wir werden viel arbeiten müssen, um das Prestige zurückzuerobern“, betonte er. Er wolle Profis nicht wegen des Alters aussortieren. „Mit, 31, 32 oder 33 Jahren ist ein Spieler nicht am Ende. Man muss vor allem Hunger haben und alles geben wollen, auch mit 20 Jahren. Aber wenn man Entscheidungen treffen muss, werden wir das tun.“

Koeman wird in Barcelona als "Held von Wembley" verehrt: Mit seinem Freistoßtor aus 25 Metern zum 1:0-Sieg im Finale gegen Sampdoria Genua in London ermöglichte er 1992 den ersten Königsklassen-Titel der Katalanen. Nun unterschreibt er für zwei Jahre. Auf der Homepage des holländischen Verbandes KNVB wurde er am Mittwoch mit den Worten zitiert: "Jeder weiß, dass Barcelona mein Traumklub ist. Es fühlt sich für mich ganz besonders an, dort Trainer werden zu können."

Präsident räumt ein: Nur acht Spieler sind unverkäuflich

Nur acht Spieler gelten bei den Katalanen nach der 2:8-Offenbarung im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern als unverkäuflich. Superstar Lionel Messi, der zwischenzeitlich als heftig umstritten galt. Präsident Josep Maria Bartomeu schob einem möglichen Abgang der Klublegende allerdings prompt einen Riegel vor - auch wenn der wohl wechseln würde. Messi, der von Inter Mailand umworben wurde, soll bleiben. Bartomeu: "Koeman hat uns gesagt, dass Messi die Säule seines Projekts ist." Genau wie DFB-Torwart Marc-André ter Stegen, Supertalent Ansu Fati, die Weltmeister Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé und ihr Landsmann Clement Lenglet sowie die jungen Spieler Nelson Semedo und Frenkie de Jong soll Messi bleiben. Das bedeutet auch: verdiente Klub-Legenden wie Gerard Piqué, Sergio Busquets, Ivan Rakitic oder Luis Suarez können gehen.

Koeman, den spanische Medien schon als "Retter" und "Aufräumer" bezeichneten, verstehe "Barca und seine Interpretation von Fußball", sagte Bartomeu. Der Holländer, der seit 2018 für die Nationalmannschaft verantwortlich war und zuvor unter anderem Valencia, Feyenoord Rotterdam oder Everton coachte, soll schaffen, woran seine Vorgänger Ernesto Valverde (2017 bis Januar 2020) und Setíen (seither) scheiterten: Barcelona zukunftsfest zu machen und perspektivisch wieder an Europas Spitze zu führen. Ein langjähriger Weggefährte macht sich aber auch Sorgen - ob der Last, die diese Aufgabe mit sich bringt. "Hoffentlich wird Ronald nicht verheizt", sagte sein einstiger Mitspieler Hristo Stoichkov.

Holt Koeman van de Beek von Ajax? Neymar-Transfer ausgeschlossen

Schon am 12. September startet die La Liga in die neue Saison. Koeman muss die Kunst fertig bringen, den Kader zu verstärken, obwohl die finanziellen Mittel wegen der Coronavirus-Pandemie eher begrenzt sind. Bartomeu räumte jetzt ein, dass der Klub die Kosten für die Gehälter auf jeden Fall senken müsse. Laut Medien will Koeman unbedingt seinen Landsmann Donny Van de Beek von Ajax holen, einen jungen (23), laufstarken und torgefährlichen Mittelfeldmann. Barça hat außerdem seit vielen Monaten Stürmer Lautaro Martínez von Europa-League-Finalist Inter Mailand im Blick.

