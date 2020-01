Sky berichtet: Barcelona bietet 100 Millionen Euro für Richarlison – Klubs dementieren

Der FC Barcelona ist offenbar mit einem spektakulären Transfer-Angebot in der englischen Premier League gescheitert. Die Katalanen, die händeringend nach einem Ersatzmann für den langzeitverletzten Luis Suarez suchen und auch Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang auf dem Zettel haben sollen, wollten laut Sky UK den Brasilianer Richarlison vom FC Everton verpflichten . Der Klub von Trainer Carlo Ancelotti lehnte Verhandlungen mit dem FCB demnach rundheraus ab. Allein: Beide Klubs dementierten gegenüber The Athletic eine entsprechende Offerte.

Die laut Sky angeblich von Barcelona gebotene Summe wäre tatsächlich sensationell - und hätte jeden anderen Winter-Transfer locker in den Schatten gestellt. Denn dem Bericht zufolge soll sich die erste Offerte des La-Liga-Zweiten auf rund 100 Millionen Euro belaufen. Das unerwartete Angebot zeigt die zunehmend verzweifelte Lage der Katalanen, die nach der Knie-OP von Suarez (der bis zum Ende der Saison ausfällt) versucht hatten, Valencia-Profi Rodrigo Moreno zu verpflichten. Der Transfer des Thiago-Cousins scheiterte allerdings am Dienstagabend - mit möglicherweise weitreichenden Folgen bis hinein in die Bundesliga.