Ohne Koeman: Ehemaliger Hoffenheim-Trainer Alfred Schreuder führt FC Barcelona zum Sieg

Nach den zuletzt enttäuschenden Ergebnissen hat sich der FC Barcelona in der spanischen La Liga mit einem Erfolgserlebnis zurückgemeldet. Angeführt von Assistenztrainer Alfred Schreuder, der von 2019 bis 2020 bei Bundesliga-Klub TSG Hoffenheim auf der Bank saß und am Sonntag den wegen seiner Roten Karte aus dem Spiel beim FC Cadiz gesperrten Barca-Chefcoach Ronald Koeman vertrat, kamen die Katalanen zu einem 3:0 (2:0) gegen UD Levante. Damit beendete der spanische Top-Klub eine Serie von zuvor drei Pflichtspielen ohne Sieg in Folge und stellte wieder Tuchfühlung zur Spitzengruppe der Tabelle her.

Anzeige