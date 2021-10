FC Barcelona bestätigt: Sergi Barjuan übernimmt als Interimstrainer – Bericht über Einigung mit Xavi

Der FC Barcelona macht zunächst mit einem Interimstrainer weiter. Wie der spanische Top-Klub am Donnerstagnachmittag bekanntgab, übernimmt Sergi Barjuan den Posten des am Mittwochabend entlassenen Ronald Koeman. Der bisherige Coach der B-Mannschaft werde die Leitung "kommissarisch übernehmen", heißt es in der Stellungnahme der Katalanen. Über die Dauer der Interimslösung machte Barca keine Angaben.

Barjuan werde durch Barca-Präsident Joan Laporta der Mannschaft beim Training am Donnerstagnachmittag vorgestellt. Am Freitag werde sich der Koeman-Nachfolger um 13 Uhr den Fragen der spanischen Medien stellen. Die erste Pflichtspielaufgabe des Übergangstrainers steht am Samstag (21 Uhr, DAZN) mit dem Heimspiel gegen Deportivo Alaves an. Am kommenden Dienstag geht es weiter mit dem Champions-League-Spiel bei Dynamo Kiew (21 Uhr, DAZN).