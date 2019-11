FC Barcelona lässt wichtige Champions-League-Punkte gegen Prag liegen - Vidal-Tor zurückgepfiffen

Der FC Barcelona hat einen ganz großen Schritt in Richtung Champions-League-Achtelfinale verpasst. Die Katalanen kamen gegen Slavia Prag nicht über ein 0:0 hinaus und konnten sich in der Tabelle der Gruppe F um Borussia Dortmund nicht entscheidend von den Verfolgern absetzen. Barca suchte die Lücken in der Defensive des Außenseiters 90 Minuten vergeblich und war einem Torerfolg nur einmal wirklich nahe. Der frühere Bayern-Profi Arturo Vidal wurde bei seinem Treffer in der 59 Minuten aber zurückgepfiffen. Der Chilene stand beim Zuspiel von Lionel Messi knapp im Abseits.