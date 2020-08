Messi & Co. im Viertelfinale gegen Bayern: Super-Serie des FC Barcelona hält auch gegen Neapel

Der FC Barcelona hat zum 13. Mal nacheinander das Viertelfinale der Champions League erreicht. Die Katalanen setzten sich nach einem 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel beim SSC Neapel im zweiten Duell mit den Italienern mit 3:1 (3:1) durch und fordern beim Königsklassen-Finalturnier in Lissabon am kommenden Freitag nun den FC Bayern zum Giganten-Gipfel. Am Samstag brachte Innenverteidiger Clement Lenglet die Spanier bereits nach zehn Minuten in Führung, Lionel Messi erhöhte auf 2:0 (23.), Luis Suarez per Foulelfmeter gar auf 3:0 (45.+1). Für Neapel traf Lorenzo Insigne ebenfalls vom Punkt (45.+5, Foulelfmeter).

Barcelona, das sich in der Primera Division mit dem zweiten Platz hinter Real Madrid begnügen musste, blieb damit auch im 36. Champions-League-Heimspiel in Serie ungeschlagen. Eine Stärke, die im weiteren Verlauf des Wettbewerbs allerdings nicht mehr zum Tragen kommen wird. Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Partien ab dem Viertelfinale nur noch in einer Begegnung auf neutralem Terrain entschieden.

Also schienen es Messi & Co. im heimischen Nou Camp noch einmal besonders wissen zu wollen. Vor allem der argentinische Dribbelkünstler ließ sein Können immer wieder aufblitzen. Besonders sehenswert: Sein Treffer zum 2:0, als er sich wie in besten Zeiten durch die halbe Napoli-Hintermannschaft wuselte und den Ball aus halbrechter Position versenkte. Messi versetzte seinem Team aber auch einen Schrecken. Vor dem Elfmeter zum 3:0 musste der 33-Jährige einen harten Tritt von Kalidou Koulibaly einstecken und lange behandelt werden. Eine wirkliche schlimme Blessur schien sich der Stürmer jedoch nicht zugezogen zu haben. Der umstrittene Barca-Trainer Quique Setien schickte seinen Star auch zum zweiten Durchgang wieder auf den Rasen.