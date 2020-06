FC Barcelona strauchelt im Titelkampf - Nur Remis im Elfmeter-Spektakel gegen Atletico Madrid

Der FC Barcelona hat erneut zwei Punkte abgegeben und droht den Anschluss an Spitzenreiter Real Madrid zu verlieren. Die Katalanen kamen am Dienstag trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 (1:1) gegen Atletico Madrid hinaus. Damit könnte sich der Rückstand zu Rekordmeister Real am Donnerstag auf vier Punkte vergrößern, sollten die Königlichen gegen den FC Getafe gewinnen.