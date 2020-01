Medien: FC Barcelona trennt sich von Trainer Valverde - Setién soll Nachfolger werden

Der FC Barcelona hat sich nach übereinstimmenden Medienberichten von Trainer Ernesto Valverde getrennt. Nachfolger soll Quique Setién sein, der früher selbst Profi unter anderem bei Atlético Madrid war und bis 2019 Betis Sevilla trainiert hatte. Eine Bestätigung des spanischen Fußballmeisters gab es zunächst nicht. Klubboss Josep Bartomeu hatte Valverde am Montag nach Medienberichten in sein Büro bestellt. Neuer Coach soll der 61 Jahre alte Setién sein. Er war zuletzt eigentlich im Ruhestand und soll die Mannschaft nun nach Informationen der Zeitung Sport zunächst bis Saisonende führen.

Barca-Legende Xavi Trainer-Kandidat für den Sommer

Als Favorit auf die Nachfolge von Valverde war zunächst der Argentinier Mauricio Pochettino gehandelt worden. Der Landsmann von Club-Star Lionel Messi war im November beim Premier-League-Club Tottenham Hotspur freigestellt worden.

Als heißer Anwärter galt in den vergangenen Tagen auch das frühere Barcelona-Idol Xavi. Das Angebot eines sofortigen Wechsels wies der Trainer vom Al-Sadd Sports Club nach Medienberichten aber zurück. Der 39-Jährige wolle seine derzeitige Aufgabe in Katar fortsetzen. Für den Sommer ist er jedoch Top-Kandidat auf den Posten beim spanischen Topklub.

Es wäre eine Rückkehr an seiner alte Wirkungsstätte: Von 1998 bis 2015 war Xavi im zentralen Mittelfeld des Profi-Teams der Blaugrana zuhause und prägte dort sowie in der spanischen Nationalmannschaft gemeinsam mit Andres Iniesta eine Ära. In dieser Zeit gewann er mit den Katalanen einmal den Europapokal der Landesmeister, vier Mal die Champions League und acht spanische Meisterschaften.