Dank Lionel Messi: Neuer Barcelona-Trainer Quique Setien startet mit Sieg

Dank Matchwinner Lionel Messi hat Quique Setien ein erfolgreiches Debüt als Trainer des FC Barcelona gefeiert. Der 61 Jahre alte Coach gewann mit seinem Team am Sonntagabend im heimischen Camp Nou aber nur mit viel Mühe 1:0 (0:0) gegen den FC Granada.

Zudem mussten die Gäste nach dem Platzverweis gegen German Sanchez (Gelb-Rot/69. Minute) gut 20 Minuten mit neun Feldspielern auskommen. Superstar Messi erlöste den Tabellenführer, der die Tabelle punktgleich mit Real Madrid (beide 43) weiter anführt, mit seinem Treffer in der 76. Minute.

Erst vor einer Woche hatten sich die Katalanen von Trainer Ernesto Valverde getrennt. Nachfolger Setien war zuvor Coach von Betis Sevilla (2017 bis 2019). Er war seither eigentlich im Ruhestand. "Gestern ging ich noch an Kühen vorbei in meinem Dorf spazieren, und heute bin ich hier, bei den besten Spielern der Welt - das ist einfach das Größte. Das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können", sagte der Fußballlehrer bei seiner Vorstellung.