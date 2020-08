Barcelona-Trainer Quique Setién rechnet nach Debakel mit Entlassung - Matthäus fällt vernichtendes Urteil

Trainer Quique Setién stellt sich nach der historischen Europapokal-Niederlage des FC Barcelona gegen den FC Bayern beim Finalturnier der Champions League auf Konsequenzen ein. "Natürlich minimieren sich die Chancen für mich", sagte der 61-Jährige am Freitagabend laut deutscher Übersetzung nach dem 2:8 (1:4) im Viertelfinale bei der Video-Pressekonferenz im Estádio da Luz. Der Coach ergänzte, dass seine persönliche Situation derzeit aber nicht wichtig sei.

Setién beschönigte den demütigenden Fußball-Abend für die Katalanen, die erstmals acht Tore in einem Europacupspiel kassierten, nicht. "Wir haben uns überrollt gesehen von einer sehr guten Mannschaft." Er sei erst ein halbes Jahr im Amt, bemerkte Setién: "Der FC Barcelona muss sich verändern." Die erste Veränderungen könnte ihn betreffen. Zumal viele Beobachter am Auftreten des einst so stolzen Renommierklubs kaum ein gutes Haar ließen.