Bericht: Barcelona-Trainer Quique Setien vor Entlassung - Xavi bringt sich als Nachfolger in Stellung

Beim FC Barcelona steht nach der Saison wohl ein Trainerwechsel an. Wie Spox und Goal unter Berufung auf eigene Informationen berichten, plant der aktuelle Tabellenzweite der Primera Division, nach der Saison Trainer Quique Setien zu entlassen. Der 61-Jährige könne sein Schicksal bei den Katalanen noch positiv beeinflussen - jedoch lediglich bei einer spielerischen Verbesserung und einem Titelgewinn in der Liga oder der Champions League. Mit Klublegende Xavi scharrt ein möglicher Nachfolger schon mit den Hufen.

Setien, der erst im Januar als Nachfolger des entlassenen Ernesto Valverde übernommen hatte, liegt nach dem Sieg von Real Madrid bei Espanyol Barcelona vom Sonntagabend zwei Punkte hinter dem Hauptstadtklub. Die Chancen auf die Meisterschaft sind zwar intakt, allerdings hat Barcelona schwere Aufgaben vor der Brust. Am Dienstagabend gastiert etwa Atlético Madrid im Camp Nou, anschließend geht es zum starken Tabellenfünften Villarreal.

Der Ex-Betis-Coach soll sich zudem mit Schlüsselspielern überworfen haben, darunter auch mit Lionel Messi; der Weltfußballer soll ein großes Mitspracherecht bei der Besetzung des Trainerpostens haben. Am Sonntag kursierte im Netz ein Video vom letzten Barca-Spiel gegen Celta Vigo, in dem Messi offensichtlich Setiens Co-Trainer Eder Sarabia mehrfach bewusst ignoriert, während dieser ihm taktische Anweisungen geben will.