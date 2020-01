Katar-Klub bestätigt: FC Barcelona und Xavi verhandeln über Trainer-Posten - Valverde vor dem Aus

Der FC Barcelona steht offenbar unmittelbar vor einem spektakulären Trainerwechsel! Übereinstimmenden spanischen Medienberichten zufolge soll Klubikone Xavi Hernandez den aktuellen Cheftrainer Ernesto Valverde beerben. Wie _AS_ und Mundo Deportivo berichten, soll Xavi den Verein zunächst bis zum Saisonende übernehmen. Der 39-Jährige steht derzeit noch als Chefcoach bei Al Sadd in Katar unter Vertrag. Der Sportdirektor des Vereins Muhammad Ghulam Al Balushi bestätigte Gespräche: "Xavi verhandelt derzeit mit Barcelona und wir wünschen ihm alles gute, wo immer er hingehen möchte." Laut den Berichten soll ein Deal noch am Sonntag finalisiert werden.