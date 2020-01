Perfekt! FC Barcelona verpflichtet Top-Talent Trincao - 500-Millionen-Ausstiegsklausel

Der FC Barcelona hat den erste Neuverpflichtung für die kommende Saison perfekt gemacht. Die Katalanen gaben am Freitag bekannt, dass sie das portugiesische Top-Talent Trincao mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet haben und für die Dienste des 20 Jahre alten Flügelstürmers festgeschriebene 31 Millionen Euro an den portugiesische Erstligisten SC Braga überweisen. Die in der Primera Division vorgeschriebene Ausstiegsklausel im Barca-Vertrag liegt bei satten 500 Millionen. Höhere Summen setze der spanische Meister einzig bei Lionel Messi (700 Millionen) und Antoine Griezmann (800 Millionen) an.