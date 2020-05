Bericht über internes Papier: Deswegen will der FC Barcelona auch ältere Spieler statt Talente

Sollen lieber Talente gekauft werden oder Routiniers – im Fußball gibt es Befürworter beider Philosophien. Einige Klubs setzen in ihrer Transfer-Politik fast nur auf Nachwuchsspieler, andere wollen sich lieber mit gestandenen Profis verstärken. Auch beim spanischen Meister FC Barcelona hat man sich jüngst offenbar mit der Frage befasst. Das berichtet die Zeitung AS, die ein entsprechendes internes Papier aus dem Verein vorliegen haben will. Es gelte bei Transfers zwar die entsprechende Position zu beachten, heißt es in dem Papier, doch "vielleicht sollten nicht nur junge Spieler verpflichtet werden".

Barcelona-Papier: Angemessenere Gehaltsforderungen bei älteren Spielern

"Dort, wo mehr Spielverständnis erforderlich ist, kann es interessant sein, einen älteren Spieler zu verpflichten und dort wo eine wichtige körperliche Leistung verlangt wird, einen jüngerem Spieler", wird die These erklärt. "Darüber hinaus benötigt ein erfahrener Fußballspieler möglicherweise weniger Zeit, um sich an seinen neuen Verein anzupassen und vom ersten Moment an sein bestes Niveau zu erreichen."

Auch einige Daten werden aufgeführt, um Verpflichtungen von älteren Spielern zu begründen: "Der Prozentsatz erfolgreicher Pässe ist bei 30-jährigen Spielern um drei bis fünf Prozent höher als bei Spielern zwischen 19 und 29", wird behauptet. Als vierter Punkt wird zudem ein Argument aufgetan, das insbesondere in der finanziell schwierigen Zeit nach der Corona-Krise an Bedeutung gewinnen könnte: "Ein älterer Spieler kann es besser akzeptieren, sein Gehalt an die Erwartungen an seine Leistung anzupassen."

