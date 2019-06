Bericht: Barça-Ultimatum für Ex-BVB-Star - Dembélé leistet sich erneut Disziplinlosigkeit

Schon in seiner Zeit bei Borussia Dortmund fiel Ousmane Dembélé vermehrt negativ auf - auch beim FC Barcelona hat sich der junge Franzose offenbar nicht gebessert . Immer wieder leistete sich der ehemalige Offensiv-Star des BVB Fehltritte, zwischenzeitlich wurde sogar berichtet, dass Barça den Franzosen loswerden wollte. Nun berichtet die spanische Sportzeitung AS, dass die Katalanen dem 22-Jährigen ein Ultimatum gestellt haben. Die Geduld des spanischen Meisters ist offenbar am Ende.

Dembélé schob als Entschuldigung eine Verletzung vor, die laut dem Franzosen separat behandelt werden müsse. Er habe sich eigenständig mit seinen Physiotherapeuten erholte, und dafür sogar eine Erlaubnis erhalten, so das Blatt. Für den Klub war allerdings klar, dass die Einheiten in der Woche vor dem Pokalfinale für alle Spieler gleichermaßen gelten würden. Sollte sich der Ex-BVB-Star weiterhin derartige Fehltritte leisten, könnte seine Zeit an der Seite von Lionel Messi und Co. bald ein Ende finden.