FC Barcelona strauchelt weiter: 450. Tor von Lionel Messi gegen den FC Valencia zu wenig

Für den FC Barcelona bleibt es eine Saisonhälfte zum Vergessen. Im drittletzten Spiel des Kalenderjahres 2020 kamen die Katalanen gegen den Tabellenzwölften aus Valencia nicht über ein 2:2 hinaus. Damit steht der 20-malige spanische Meister um Superstar Lionel Messi nach 13 Spielen nur auf Rang fünf in der Primera Division. Vor heimischer Kulisse geriet Barça bereits in der 29. Spielminute ins Straucheln, als Mouctar Diakhaby die Gäste mit 1:0 in Führung brachte.

