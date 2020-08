FC Barcelona vermeldet weiteren Corona-Fall: Samuel Umtiti infiziert

Der FC Barcelona hat kurz vor Anpfiff des Viertelfinals in der Champions League gegen den FC Bayern einen weiteren positiven Corona-Befund bei einem seiner Profis vermeldet. Wie der spanische Spitzenklub auf seiner Homepage bekanntgab, habe sich Abwehrspieler Samuel Umtiti mit COVID-19 infiziert. Der französische Nationalspieler zeige jedoch keine Symptome, sei gesundheitlich in gutem Zustand und befinde sich nun in häuslicher Quarantäne.

Umtiti steht nicht im Barca-Kader für die Partie gegen die Münchner am Freitagabend und ist auch nicht mit dem Team in Lissabon, wo derzeit das Finalturnier der Königsklasse ausgetragen wird. Der Innenverteidiger leidet seit Anfang Juli an Knieproblemen und stand für einen Champions-League-Einsatz folglich nicht zur Verfügung.

