FC Barcelona verlängert mit Talent Nico González – Ausstiegsklausel von 500 Millionen Euro

Der FC Barcelona hat den Vertrag mit dem 19-jährigen Nico González bis 30. Juni 2024 verlängert. Im neuen Kontrakt des Mittelfeldspielers ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 500 Millionen Euro verankert, wie die Katalanen am Mittwoch mitteilten. Die Ablöse liegt damit 100 Millionen Euro über der des 18 Jahre alten Ausnahmetalents Ansu Fati, der bis 2022 an den spanischen Spitzenklub um Superstar Lionel Messi gebunden ist.

González, Sohn des früheren La-Coruna-Profi Fran, spielte bisher nur in der B-Mannschaft von Barca. Der Mittelfeldspieler zählte bereits in der U16, U17 und U19 zum Kader der spanischen Nachwuchsnationalmannschaft.