Mit 39 Jahren: Ex-Barcelona-Star Xavi gibt Karriereende bekannt

Der frühere Mittelfeldstar des FC Barcelona, Xavi, beendet seine aktive Karriere als Fußballer und will Trainer werden. Der 39-Jährige, der derzeit für den katarischen Klub Al-Sadd spielt, werde seine Laufbahn nach der Saison nicht fortsetzen."Es war ein Privileg bis 39 Fußball zu spielen", wird Xavi am Donnerstag auf der Website von Barca zitiert. "Es wird meine letzte Saison als Spieler, aber ich kann es kaum erwarten zu sehen, was die Zukunft für mich als Trainer bereithält."